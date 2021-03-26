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Социум

Руководитель управления природных ресурсов ЗКО покинул свой пост

Об этом стало известно сегодня, 26 марта, на совещании в облакимате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 26 марта, на совещании в облакимате аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что Ринат Шауенов покидает пост руководителя управления природных ресурсов ЗКО в связи с тем, что переходит на другую должность. - Вы хорошо знаете Рината Сатымовича, он справляется с любыми поставленными перед ним задачами. Молодой госслужащий с большим опытом, - сказал Гали Искалиев. Затем глава области поблагодарил Рината Шауенова за работу в этой должности и пожелал открытых дорог, здоровья и удачи. Кром
Кристина Кобина
Руководитель управления природных ресурсов ЗКО покинул свой пост
Об этом стало известно сегодня, 26 марта, на совещании в облакимате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руководитель управления природных ресурсов ЗКО покинул свой пост
Руководитель управления природных ресурсов ЗКО покинул свой пост
Сегодня, 26 марта, на совещании в облакимате аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что Ринат Шауенов покидает пост руководителя управления природных ресурсов ЗКО в связи с тем, что переходит на другую должность. - Вы хорошо знаете Рината Сатымовича, он справляется с любыми поставленными перед ним задачами. Молодой госслужащий с большим опытом, - сказал Гали Искалиев. Затем глава области поблагодарил Рината Шауенова за работу в этой должности и пожелал открытых дорог, здоровья и удачи. Кроме того, в акимате стало известно, что пост председателя областной избирательной комиссии покинул Гайса Капаков. А также на должность руководителя управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО был назначен Петр Лежников. Напомним, Ринат Шауенов был назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО 15 февраля 2019 года. До этого он занимал должность заместителем акима района Байтерек. В сентябре прошлого года в различных социальных сетях появилась информация о том, что руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Ринат Шауенов подозревается в хищении бюджетных средств. В публикации также была указана сумма хищения - 199,5 млн тенге, а также статья, по которой ведется досудебное расследование. Анонимный источник утверждает, что правоохранительные органы ведут следствие по части 2 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества группой лиц". Однако Ринат Шауенов заявил, что хищений не было и он готов это доказать, однако информацию о начале уголовного дела отрицать не стал. 11 декабря уголовное дело было прекращено. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
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