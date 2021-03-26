Руководитель управления природных ресурсов ЗКО покинул свой пост

Об этом стало известно сегодня, 26 марта, на совещании в облакимате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 26 марта, на совещании в облакимате аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что Ринат Шауенов покидает пост руководителя управления природных ресурсов ЗКО в связи с тем, что переходит на другую должность. - Вы хорошо знаете Рината Сатымовича, он справляется с любыми поставленными перед ним задачами. Молодой госслужащий с большим опытом, - сказал Гали Искалиев. Затем глава области поблагодарил Рината Шауенова за работу в этой должности и пожелал открытых дорог, здоровья и удачи. Кром