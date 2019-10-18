Руководитель управления здравоохранения Атырауской области ушла с поста

Об этом стало известно сегодня, 18 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Атырауской области прокомментировали отставку Маншук Аймурзиевой. - Руководитель управления здравоохранения покинула должность. Акиматом области делается особенный акцент на сферу здравоохранения, каждый год на нужды медиков выделяются необходимые средства, финансирование растет, решаются все текущие потребности роддомов, больниц и медучреждений. Управлением здравоохранения ведется работа по приведению в соответствие всех норм согласно требованиям. Ко всем виновным