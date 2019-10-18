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Происшествия

Руководитель управления здравоохранения Атырауской области ушла с поста

Об этом стало известно сегодня, 18 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Атырауской области прокомментировали отставку Маншук Аймурзиевой. - Руководитель управления здравоохранения покинула должность. Акиматом области делается особенный акцент на сферу здравоохранения, каждый год на нужды медиков выделяются необходимые средства, финансирование растет, решаются все текущие потребности роддомов, больниц и медучреждений. Управлением здравоохранения ведется работа по приведению в соответствие всех норм согласно требованиям. Ко всем виновным
Кристина Кобина
Руководитель управления здравоохранения Атырауской области ушла с поста
Об этом стало известно сегодня, 18 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Атырауской области прокомментировали отставку Маншук Аймурзиевой. - Руководитель управления здравоохранения покинула должность. Акиматом области делается особенный акцент на сферу здравоохранения, каждый год на нужды медиков выделяются необходимые средства, финансирование растет, решаются все текущие потребности роддомов, больниц и медучреждений. Управлением здравоохранения ведется работа по приведению в соответствие всех норм согласно требованиям. Ко всем виновным будут применены меры. Заместитель акима области, курирующий сферу здравоохранения, получил строгий выговор, - рассказали в пресс-службе. Напомним, на днях в Атырау разразился скандал. Заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула на брифинге заявил, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного ребенка в Атырау, Как стало известно, по халатности новорожденный был помещен в холодильную камеру, однако после подачи признаков жизни, врачи не стали предпринимать каких-либо мер, решив действовать согласно изначально оформленным документам. Позже Министр здравоохранения сделал заявление. Елжан Биртанов выразил соболезнования родственникам и семье погибшего ребенка. Он призвал всех дождаться результатов следствия. После чего 31 сотрудник роддома Атырау написал заявления на увольнение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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