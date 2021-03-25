Руководителя управления координации занятости Атырауской области задержали по подозрению в получении взятки

Чиновник подозревается в том, что брал с работодателей взятки по 500 тысяч тенге за «голову» каждого принятого на работу иностранца, передает azh.kz. Фото из архива "МГ" По данным издания сегодня, 25 марта, в первой половине дня на рабочем месте по подозрению во взяточничестве сотрудники Антикоррупционной службы задержали руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Серика Камидоллу. Камидолла подозревается в том, что брал с работодателей взятки по 500 тысяч тенге за «голову» каждого принятого на работу иностранца. Следует отметить, что Серик Камидолла был наз