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Социум

Руководство «Казгеологии» подозревают в самовольном увеличении своих окладов

Переплата составила 169 миллионов тенге. Иллюстративное фото из архива "МГ" В антикоррупционной службе сообщили о начале досудебного расследования в отношении руководства АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (100% участие государства). Руководство подозревают в самостоятельном увеличении размеров должностных окладов в два раза членам правления - председателю правления, троим его заместителям и главному геологу. Переплата зарплаты, бонусов и материальной помощи к отпуску за 2017 - 2019 годы составила более 169 миллионов тенге. Расследование продолжается. Мы дорожим каждым
Дана Рахметова
Руководство «Казгеологии» подозревают в самовольном увеличении своих окладов
Переплата составила 169 миллионов тенге.
Учительница из ЗКО отсудила миллион тенге и восстановилась на работе
Учительница из ЗКО отсудила миллион тенге и восстановилась на работе
Иллюстративное фото из архива "МГ" В антикоррупционной службе сообщили о начале досудебного расследования в отношении руководства АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (100% участие государства). Руководство подозревают в самостоятельном увеличении размеров должностных окладов в два раза членам правления - председателю правления, троим его заместителям и главному геологу. Переплата зарплаты, бонусов и материальной помощи к отпуску за 2017 - 2019 годы составила более 169 миллионов тенге. Расследование продолжается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан антикор

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