Руководство «Казгеологии» подозревают в самовольном увеличении своих окладов

Переплата составила 169 миллионов тенге. Иллюстративное фото из архива "МГ" В антикоррупционной службе сообщили о начале досудебного расследования в отношении руководства АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (100% участие государства). Руководство подозревают в самостоятельном увеличении размеров должностных окладов в два раза членам правления - председателю правления, троим его заместителям и главному геологу. Переплата зарплаты, бонусов и материальной помощи к отпуску за 2017 - 2019 годы составила более 169 миллионов тенге. Расследование продолжается. Мы дорожим каждым