Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Руководство ТОО «Алау» прокомментировало инцидент с сошедшей с рельсов цистерной

Оказалось, что составитель и машинист не услышали друг друга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Инцидент произошел на наших подъездных путях при подаче порожних вагонов на подъездной путь, - рассказал технический директор ТОО "Алау" Багытжан ЖАПАРОВ. - При подаче, со слов составителя, машинист не услышал его команды остановиться и подал состав до упора. Состав снес тупиковый упор и с рельсов сошел хвостовой вагон. Ничего страшного в этом нет, жизни и здоровью окружающих людей, персонала и окружающей среде ничего не угрожает. По словам Багытжана ЖАПАРОВА, состав состоял из 27 вагоно
Анэль Кайнеденова
Руководство ТОО «Алау» прокомментировало инцидент с сошедшей с рельсов цистерной
alaugas (8)
alaugas (8)
Оказалось, что составитель и машинист не услышали друг друга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Инцидент произошел на наших подъездных путях при подаче порожних вагонов на подъездной путь, - рассказал технический директор ТОО "Алау" Багытжан ЖАПАРОВ. - При подаче, со слов составителя, машинист не услышал его команды остановиться и подал состав до упора. Состав снес тупиковый упор и с рельсов сошел хвостовой вагон. Ничего страшного в этом нет, жизни и здоровью окружающих людей, персонала и окружающей среде ничего не угрожает. По словам Багытжана ЖАПАРОВА, состав состоял из 27 вагонов. Каждый порожний вагон весит 35 тонн. Эти вагоны подавали со станции "Уральск". - Каким образом вагон будет убираться - это вопросы к станции Уральска, они сами организуют уборку вагона, и освободят наши подъездные пути, - говорит технический директор. - Никакого ущерба нам не нанесено. Напомним, сегодня днем 19 мая в Уральске с рельсов сошла цистерна с надписью "Сжиженный газ". ЧП произошло на территории ТОО "Алау" по ул. Конкина. На самой цистерне видимых повреждений нет, но вот вагонных колес даже не видно, то ли они "ушли" в грунт, то ли они сломались. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники ДЧС, полиции и прокуратуры. NmG4xaAd3Mc Видео Ербола АМАНШИНА

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article