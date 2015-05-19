Руководство ТОО «Алау» прокомментировало инцидент с сошедшей с рельсов цистерной

Оказалось, что составитель и машинист не услышали друг друга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Инцидент произошел на наших подъездных путях при подаче порожних вагонов на подъездной путь, - рассказал технический директор ТОО "Алау" Багытжан ЖАПАРОВ. - При подаче, со слов составителя, машинист не услышал его команды остановиться и подал состав до упора. Состав снес тупиковый упор и с рельсов сошел хвостовой вагон. Ничего страшного в этом нет, жизни и здоровью окружающих людей, персонала и окружающей среде ничего не угрожает. По словам Багытжана ЖАПАРОВА, состав состоял из 27 вагоно