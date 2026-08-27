Руслан Өскенәлі ознакомился с реализацией программы повышения безопасности на руднике «Жомарт»

Председатель Правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Руслан Өскенәлі в ходе рабочей поездки посетил рудник "Жомарт", где ознакомился с ходом производственных работ и реализацией мероприятий по повышению промышленной безопасности. На сегодняшний день, на руднике работает около 1 200 человек, ежегодный объем добычи составляет 3 845 тыс. тонн руды.



В ходе визита Руслан Өскенәлі посетил буровой и добычной участки, где ознакомился с организацией производственных процессов, состоянием оборудования и соблюдением требований безопасности.



Одним из ключевых направлений работы остается контроль рудничной атмосферы. Стационарные газоанализаторы в круглосуточном режиме контролируют ее состояние, передавая данные в режиме реального времени в единый диспетчерский центр. Дополнительно используются 130 портативных газоанализаторов.



На самоходную подземную технику устанавливаются стационарные газодатчики - метан-реле. Уже установлено 31 устройство, еще 31 находится в процессе монтажа. После завершения работ системой автоматического контроля метана будут оснащены 62 единицы техники. При достижении установленного порогового значения система автоматически блокирует работу оборудования.



Продолжается модернизация вентиляционной системы рудника. После капитального ремонта главных вентиляционных установок ее производительность увеличена на 200 кубометров воздуха в секунду. Завершено бурение новой вентиляционной скважины для подачи свежего воздуха на глубину до 600 метров. В этом году также продолжается строительство третьего вентиляционного ствола, который обеспечит обособленное проветривание отдельных горных выработок и повысит устойчивость вентиляционной системы.



Отдельное направление программы - научно-техническое и геомеханическое сопровождение. На руднике привлечены профильные научные и экспертные организации для изучения влияния газоносности, состояния горного массива, а также состава воды и руды. В июле 2026 года создана единая цифровая система геомеханического мониторинга, которая дополняет действующие инструменты контроля состояния подземных выработок.



Развивается и система позиционирования работников. На руднике используется 15,5 километра излучающего кабеля, обеспечивающего работу системы позиционирования и аварийного оповещения.



Все мероприятия реализуются в рамках комплексной программы повышения производственной безопасности. Она включает 45 мероприятий, из которых 39 уже выполнены. Общий объем финансирования программы составляет 2,7 млрд теңге.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS