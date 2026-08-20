Руслан Өскенәлі проверил реализацию ключевых социальных проектов в Жезказгане

Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі провел рабочий объезд ключевых социальных, образовательных и культурных объектов Жезказгана. Основное внимание было уделено текущему состоянию проектов, темпам выполнения работ, соблюдению установленных сроков и качеству строительства.



Одним из объектов объезда стал НАО «Университет Ұлытау», где Руслан Өскенәлі ознакомился с ходом строительства инфраструктуры вуза. Развитие университета имеет особое значение для подготовки квалифицированных специалистов, в том числе технических кадров, востребованных предприятиями региона. Начало образовательной деятельности Университета запланировано на 1 сентября 2026 года, первый набор пройдет по программам бакалавриата в сфере добычи и разведки полезных ископаемых.



На территории городского парка «Жастар» Председатель Правления проверил ход масштабной реконструкции. Объем финансирования проекта составляет 4,9 млрд теңге. Проект предусматривает создание прогулочных и велосипедных маршрутов, фонтана, детских площадок и других элементов современной городской инфраструктуры.

В настоящее время на территории парка завершены демонтажные работы и ведется подготовка оснований для последующего благоустройства. Руслан Өскенәлі поручил обеспечить необходимый темп работ и соблюдение установленного срока завершения проекта.



Следующим объектом стал Казахский музыкально-драматический театр имени С. Кожамкулова, где проводится капитальный ремонт. Проект стоимостью 5,1 млрд теңге предусматривает обновление сценической и инженерной инфраструктуры при сохранении архитектурной и исторической ценности здания. Особое внимание в ходе объезда было уделено качеству выполняемых работ и соблюдению графика реализации проекта.



Также Руслан Өскенәлі посетил строящуюся Центральную мечеть и прилегающую территорию набережной Кенгирского водохранилища.

В настоящее время в рамках второго этапа благоустройства набережной выполняется планировка территории с использованием строительной техники. Проект реализуется полностью за счет средств ТОО «Корпорация Казахмыс». Объем финансирования составляет 3,4 млрд теңге.



По итогам объезда Председатель Правления поручил руководителям профильных подразделений и подрядных организаций усилить контроль за качеством строительства, соблюдать утвержденные графики и обеспечить своевременное завершение всех проектов. Реализация ключевых социальных проектов находится на регулярном контроле руководства компании.



Развитие городской и социальной инфраструктуры является одним из направлений работы «Казахмыса» в регионах присутствия. Компания продолжает реализацию проектов в сфере образования, культуры и благоустройства общественных пространств, направленных на создание современной и комфортной городской среды.

Источник: Telegram-канал KAZAKHMYS