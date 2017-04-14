Об этом стало известно сегодня в ходе очередного заседания координационного штаба по борьбе с браконьерством. Как рассказал руководитель Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мурат ЕРМЕККАЛИЕВ, 12 апреля члены штаба провели запланированный облет местности села Жанбай Исатайского района. Помимо контроля с воздуха, проверки велись и по воде - на морских катерах и маломерных судах.- Результат облета был очень интересным, рейд показал отсутствие на воде плавсредств типа "байда" и "казанка". В то же время во дворах домов жителей обнаружено около 15 байд. Видимо, после разъяснительных бесед местных исполнительных органов, их вытащили из воды. По данным инспекции транспортного контроля по Атырауской области, в поселке Жанбай зарегистрировано 17 байд, таким образом, желаемый результата почти достигнут. Куда делись еще две байды, нам пока неизвестно,- сообщил Мурат ЕРМЕККАЛИЕВ. По словам членов координационного штаба, желаемый результат работы в этом населенном пункте с местными рыбаками был достигнут, в ходе рейда незарегистрированных плавательных средств на воде не было обнаружено. Особый контроль здесь будет до окончания операции "Бекире", воздушные облеты будут проводится еженедельно. Ранее в местных СМИ сообщалось, что жители с.Жанбай, а также сотрудники сельских рыболовецких кооперативов продолжают промысел на крупногабаритных байдах с мощными моторами. По новым правилам рыбного промысла, кооперативы должны ловить рыбу на плавсредствах типа будара с мощностью не более 20 лошадиных сил. Согласно закону, в нерестовый период шум катеров необходимо ограничивать.