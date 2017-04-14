67-летний Мухамбет КУСАИНОВ, просит воды у властей, чтобы поливать деревья и цветы, которые он рассадил для благоустройства двора многоэтажного дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pensioner prosit vody (7) Как рассказал Мухамбет КУСАИНОВ, он всегда занимался благоустройством дворовой территории. - Живу я в доме 77 по улице Жамбыла уже более 12 лет. Всегда старался приводить в порядок наш двор, выходил на субботники. Три года назад я решил рассадить сад под окнами нашего многоэтажного дома. Специально купил привезенные из России саженцы березы. Посадил деревья вишни, шиповника, яблони. Рассадил тюльпаны вдоль дороги, - рассказал пенсионер. -Я закупал эти саженцы и цветы на свои деньги. Потратил более 50 тысяч тенге. Хотел сделать красивым двор, в котором мы живем. Два года подряд мне помогали поливать из "Жайык жарыгы", в этом году они отказали мне из-за того, что они стали банкротами. Я обратился в "Батыс су арнасы". Но мне сказали, что они не могут мне помочь, более того, пригрозили, если я буду таскать из дома воду и поливать эти деревья, то меня могут оштрафовать на 207 тысяч тенге. Нанимать частников для полива дорого, один вызов обойдется в 5 тысяч тенге. Я не могу тратить столько денег со своей пенсии. Теперь пожилой мужчина гадает, как ему быть с этими деревьями и цветами. Неравнодушный пенсионер еще мечтает сделать детскую площадку во дворе. Но в ЖКХ ему ответили, что нет на это средств. - Если кто-то сможет помочь мне с поливом, я закуплю и рассажу еще деревья и цветы вокруг нашего дома и во дворе, - сказал пенсионер. Напомним, что не так давно в акимате прошло совещание с представителями КСК, где замакима города Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ поручил каждому жителю нашего города выходить на субботники и посадить каждому по дереву в своем дворе. Мухамбет Кусаинов Мухамбет Кусаинов pensioner prosit vody (6) pensioner prosit vody (5) pensioner prosit vody (4) pensioner prosit vody (3) pensioner prosit vody (2) pensioner prosit vody (1) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА