Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Как рассказал прокурор Зеленовского района Закарья САРАЛЕЕВ, 10 марта 2017 года прокуратура района заключила процессуальное соглашение с Искаковым, который будучи директором ветстанции Зеленовского района злоупотребил своими должностными полномочиями. - По указанию бывшего директора ветеринарной станции на работу были приняты четыре человека, которые фактически не работали, но им начислялась зарплата. Кроме того, не имея соответственного приказа, он премировал себя и своего заместителя, - пояснил Закарья САРАЛЕЕВ. В итоге сумма ущерба составила более 2 млн тенге. Приговором суда директору станции было назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП (2,2 млн тенге).