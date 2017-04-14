Иллюстративное фото с сайта Ivest.kz В Атырау презентовали новую инновационную разработку Генеральной прокуратуры - информационно-аналитическую систему "Зандылык". По словам заместителя генерального прокурора РК Марата АХМЕТЖАНОВА, данный проект позволит выработать единую судебную практику и повысить прозрачность уголовного процесса. Судья и прокуроры смогут проверять точность применения норм уголовного законодательства. - В программу будут загружены все нормы УК и УПК со всеми изменениями и дополнениями на конкретный период. Система сможет определять, к примеру, размеры штрафов с учетом МРП на день совершения уголовного правонарушения, особенности при назначении наказаний несовершеннолетним или правильный порядок сложения наказаний. Также реализация системы "Зандылык" нацелена на повышение качества уголовного правосудия, снижение неэффективного документооборота и жалоб участников процесса на нарушения закона при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, - рассказал Марат АХМЕТЖАНОВ. Новая система позволит не только значительно ускорить процесс, но и исключит человеческий фактор на многих этапах производства, так как уголовный процесс планируется автоматизировать - с принятого заявления в электронном формате до исполнения наказания. Это придаст прозрачность, объективность, своевременность выявления каких-либо нарушений и, самое главное, защитит права граждан.