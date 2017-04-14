В акимате Уральска подчеркнули, что в областном центре есть дефицит контейнеров для твердо-бытовых отходов. Эту проблему власти будут стараться решить в самое ближайшее время, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" - Контейнеров для мусора не хватает не только в Шанхае, но и в целом по городу. Проблема состоит в том, что на многих улицах города нельзя проехать спецтехнике. Особенно весной и осенью. В этом году мы наметили провести ремонт на 67 улицах города. Постараемся в этом месте засыпать щебеночно-гравийную смесь и оборудовать контейнерную площадку, - заявил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Ранее мы писали, что микрорайон Шанхай утопает в мусоре. На пяти улицах: Мангышлакская, Бухарская, Колхозная, Туркестанская и Вишневая отсутствуют контейнеры для твердо-бытовых отходов. Люди вынуждены выбрасывать мусор куда придется. Руслан АЛИМОВ