Задержание произошло сегодня, 14 апреля, около 7 часов утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". zaderzhanie ryby (4) Как рассказал старший инспектор природоохранной полиции МПС ДВД ЗКО Бауыржан АБДУГАЖИЕВ, 25-летний мужчина был задержан при перевозке рыбы частиковых пород в Акжайыкском районе, вблизи поселка Чапаево. - Задержание произошло примерно в 7 утра. При досмотре автомобиля марки "Мицубиси" были обнаружены мешки, в которых находилось более полутоны леща и чехони. Мужчина перевозил рыбу на перепродажу из Атырау в Уральск без соответствующих документов, - пояснил Бауыржан АБДУГАЖИЕВ. Назначена биологическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём". Напомним, 8 и 9 апреля на трассе ЗКО были задержаны двое мужчин, перевозившие более тонны рыбы частиковых пород. zaderzhanie ryby (3) zaderzhanie ryby (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА Кристина КОБИНА