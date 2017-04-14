Иллюстративное фоо с сайта emigrados.ru Девочка осталась жива после падения из окна четвертого этажа. Очевидцы происшествия, не дожидаясь приезда скорой помощи и полиции, отвезли ребенка в больницу. Пострадавшую девочку доставили в травматологическое отделение детской больницы. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Пострадавшая находится в сознании. За ее жизнь сейчас борются врачи.