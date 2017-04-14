Сейчас в областной инфекционной больнице находятся четверо детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, бактериалогические анализы еще не готовы и точный диагноз будет известен только в понедельник. - Дети поступили с одинаковыми симптомами - рвотой и температурой. Пока точный диагноз не поставлен, но первоначальный диагноз врачи ставят - ОРВИ. Кишечная инфекция под вопросом, - отметили в облздраве. Напомним, 12 апреля, четыре воспитанника детского сада №34 "Балбұлақ", расположенного в 7 микрорайоне, были госпитализированы в инфекционную больницу.  