Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам координатора акции, шествие планировалось провести от сквера Жубана Молдагалиева до площади Победы. Однако акимат Уральска, рассмотрев заявку, принял другое решение. - Согласно общегородскому плану мероприятий на 9 мая 2017 года с 9.00 до 10.00 с парка Некрасова до площади Победы запланировано шествие "Бессмертный полк", - пояснил в своем ответе заместитель акима Уральска Мирболат НУРЖАНОВ. Стоит отметить, что так называемый парк Некрасова и площадь Победы находятся в нескольких сотнях метров друг от друга.