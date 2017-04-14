Шествие "Бессмертный полк" пройдет в Уральске 9 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам координатора акции, шествие планировалось провести от сквера Жубана Молдагалиева до площади Победы. Однако акимат Уральска, рассмотрев заявку, принял другое решение. - Согласно общегородскому плану мероприятий на 9 мая 2017 года с 9.00 до 10.00 с парка Некрасова до площади Победы запланировано шествие "Бессмертный полк", - пояснил в своем ответе заместитель акима Уральска Мирболат НУРЖАНОВ. Стоит отметить, что так называемый парк Некрасова и площадь Победы находятся в нескольких сотнях метров друг от друга.