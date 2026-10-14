Рынок «1100 мелочей» модернизировали в Уральске

14 октября состоялось торжественное открытие бывшего рынка "1100 мелочей", который теперь носит название "Олжа". На церемонии открытия присутствовали заместитель акима Уральска Азамат Халелов, руководитель городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства Ильдар Бактыгали и руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова.

Как рассказала на открытии администратор рынка "Олжа" Эльвира Нугманова, раньше здесь располагался привычный горожанам рынок "1100 мелочей", но объект модернизировали по специальной программе.

- Раньше тут был рынок "1100 мелочей", а сейчас возвели двухэтажный современный торговый дом "Олжа". Первый этаж уже полностью занят арендаторами, теперь мы обустраиваем второй этаж. Общая площадь здания составляет две тысячи квадратных метров. Стоимость аренды на втором этаже начинается от 3 тысяч тенге и выше, на первом - от 5 тысяч тенге и выше. Если раньше люди торговали под открытым небом, то сейчас они будут находиться в тепле и комфорте. На втором этапе мы также планируем открыть кафе. Строительство началось в декабре прошлого года, в сентябре 2026 года мы уже открыли объект в техническом режиме, а сегодня состоялось торжественное открытие. Здесь, как и раньше, будут продавать строительные материалы, - поделилась она.

Стоит отметить, что на первом этаже торгового дома расположились 33 бутика, а на втором - 45. Для сравнения, со слов администрации рынка, раньше аренда одного торгового стола на улице обходилась в 20 тысяч тенге, контейнер стоил 30-35 тысяч тенге, а маленькие бутики размером 6 квадратных метров - 65 тысяч тенге.

Руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Уральска Ильдар Бактыгали отметил, что модернизация рынков необходима прежде всего для комфорта жителей и гостей города.

- Этот рынок включили в дорожную карту модернизации рынков. Нашелся инвестор, который его модернизировал. Приблизительная стоимость работ составила около 500 миллионов тенге. В нашем городе около половины рынков уже модернизировали, остальные находятся в работе. В принципе, это огромный плюс для города, - подчеркнул он.

По его словам, в Уральске уже обновили рынок на улице Айтиева - сейчас он называется "Баракат". Кроме того, скоро состоится открытие рынка "Землячка", идет строительство здания для рынка "Шебер", куда вскоре переедут продавцы из контейнеров. В перспективе вся уличная торговля города должна перейти в современные крытые павильоны.