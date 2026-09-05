С 2027 года первые геологоразведочные участки «Kazakhmys Barlau» и «Казгеологии» выставят на аукционы

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев проверил ход геологических изысканий в области Ұлытау, проводимых в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению геологической изученности территории Казахстана, передает МойГород.

В рамках Программы государственного геологического изучения недр (ГосГИН) под эгидой АО «Национальная геологическая служба» сформирована группа геологоразведочных компаний. В области Ұлытау ТОО «Kazakhmys Barlau» проводит передовые аэрогеофизические исследования, охватывающие аэромагнитную съемку, аэрогамма-спектрометрию и аэрогравиметрию. В свою очередь, АО «Казгеология» использует современные беспилотные комплексы с высокоточной RTK-навигацией. На территории областей Ұлытау и Абай уже пробурено порядка 300 скважин.

Всего в текущем году геологической съемкой масштаба 1:50 000 охвачено 20 участков в 11 регионах страны общей площадью более 100 тыс. км², из которых 36 тыс. км² приходятся на 7 участков в области Ұлытау.

«Полномасштабная работа по геологическому изучению недр — одна из ключевых стратегических задач, поставленных Президентом. Наша главная цель — обеспечить получение качественной геологической информации, от которой напрямую зависят приток инвестиций и развитие промышленности», — отметил Ерсайын Нагаспаев.

Параллельно формируется Единый цифровой кадастр недр с электронными паспортами для каждой перспективной площади. Первые подготовленные участки планируется выставить на аукционы для инвесторов начиная с 2027 года.

В ходе поездки глава ведомства также посетил Геологический кластер — один из крупнейших научно-производственных комплексов в Центральной Азии, таким образом дав ряд поручений по соблюдению сроков и качества работ.