Астана - на 40%,

Алматы - в 2 раза,

Уральск - более чем в 2 раза,

Костанай - почти в 3 раза,

Актобе - на 80%.

Уральск и Костанай – на 40%,

Петропавловск и Актобе – на 30%,

Астана, Алматы, Усть-Каменогорск и Павлодар – практически без изменений.

Количество поисковых запросов с по ключевому слову «квартира» резко увеличилось во всех северных регионах страны, а также в Астане и Алматы:Количество объявлений об аренде возросло лишь городах:Стоимость квадратного метра арендного жилья, по данным сервиса, выросла после 21 сентября в Павлодаре – на 43%, Астане – на 24% и в Уральске – на 18%. Что касается продажи квартир, после 21 сентября стоимость на первичное жильё выросла лишь в некоторых регионах, а в других, напротив, даже снизилась.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.