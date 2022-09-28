Аналитики сервиса OLX оценили рынок спроса и предложения арендного жилья. Оралдағы «Шаңырақ» үйінің алты азаматы баспаналы болды Количество поисковых запросов с по ключевому слову «квартира» резко увеличилось во всех северных регионах страны, а также в Астане и Алматы:
  • Астана - на 40%,
  • Алматы - в 2 раза,
  • Уральск - более чем в 2 раза,
  • Костанай - почти в 3 раза,
  • Актобе - на 80%.
Количество объявлений об аренде возросло лишь городах:
  • Уральск и Костанай – на 40%,
  • Петропавловск и Актобе – на 30%,
  • Астана, Алматы, Усть-Каменогорск и Павлодар – практически без изменений.
Стоимость квадратного метра арендного жилья, по данным сервиса, выросла после 21 сентября в Павлодаре – на 43%, Астане – на 24% и в Уральске – на 18%. Что касается продажи квартир, после 21 сентября стоимость на первичное жильё выросла лишь в некоторых регионах, а в других, напротив, даже снизилась. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.