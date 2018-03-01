С 23 марта в ЗКО вводится ограничение для большегрузов

Западно-Казахстанская область входит в 4 климатическую зону, поэтому ограничение на дороги республиканского значения вводится не с 1, а с 23 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Ограничения по нагрузке на ось, которые будут действовать в марте и апреле, не распространяются на автомобили, задействованные в международных перевозках. Как сообщили в РГУ "Инспекции транспортного контроля", в Республике Казахстан с 1 марта по 1 мая 2018 года на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения по осевым нагрузкам. - В ЗКО нагрузка на

Ограничения по нагрузке на ось, которые будут действовать в марте и апреле, не распространяются на автомобили, задействованные в международных перевозках.

Как сообщили в РГУ "Инспекции транспортного контроля", в Республике Казахстан с 1 марта по 1 мая 2018 года на республиканских автодорогах вводятся временные ограничения движения по осевым нагрузкам.

- В ЗКО нагрузка на ось не должна превышать 8 тонн, однако эти критерии не распространяются на большегрузы, совершающие международные перевозки, - пояснили в инспекции транспортного контроля.

Временные ограничения не распространяются на транспорт, занимающийся международными перевозками грузов и пассажиров. Кроме того, ограничения не коснутся техники, которая участвует в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС, а также занятой в строительных работах.