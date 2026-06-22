С начала года в Казахстане выявили 72 случая торговли людьми

С начала года в Казахстане выявлено 72 преступления, связанные с торговлей людьми. Об этом сообщили в МВД по итогам заседания межведомственной комиссии, передает МойГород со ссылкой на gurk.kz.

В ведомстве уточнили, что 15 пострадавших были направлены в социальные службы для получения необходимой помощи.

Отмечается, что помимо уже известных форм эксплуатации, таких как принудительный труд, попрошайничество, сексуальная эксплуатация и незаконное изъятие органов, все чаще фиксируются новые схемы торговли людьми.

Речь идет о вовлечении жертв в кибермошенничество и другие виды преступной деятельности, включая наркоторговлю, кражи, незаконную миграцию и насильственные преступления.