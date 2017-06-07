Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, поводом для передачи гражданина РК, осужденного в иностранном государстве к лишению свободы, является наличие международного договора с этой страной. - Со странами СНГ, такими как Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Россия и Таджикистан в Казахстане действует конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания. Помимо данной конвенции, Казахстаном заключены и ратифицированы двусторонние договоры на передачу осужденных с Украиной, Азербайджаном, Венгрией, Индией, Румынией и Китаем, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Граждане Казахстана, отбывающие наказание в иностранном государства, их законные представители или близкие родственники, а также компетентные органы иностранных государств с согласия осужденного, могут обратиться к генеральному прокурору РК с ходатайством об отбывании наказания в Казахстане. - После чего генпрокуратура запрашивает у соответствующего органа иностранного государства необходимые документы для решения вопроса. После удовлетворения ходатайства вносит по месту постоянного жительства осужденного представление об исполнении приговора иностранного государства, - пояснили в прокуратуре ЗКО. - Суд приводит приговор иностранного государства в соответствие с уголовным законом и назначает наказание, осужденный переводится в иностранное государство. Стоит отметить, что с начала этого года судами ЗКО удовлетворены три представления о признании приговоров иностранных граждан из России и Кыргызстана.