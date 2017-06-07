Иллюстративное фото с сайта zakon.kz По сообщению пресс-службы ДВД, в отношении 37-летней женщины в правоохранительные органы поступило 22 заявления. Есть обращение местного жителя, у которого мошенница взяла 3 тысячи долларов. - По словам обратившихся, мошенница связывается с ними через родительские чаты по WhatsApp, предлагая свои услуги. Сегодня женщина прислала сообщение в чат родителям, обратившимся в полицию, с просьбой забрать свои заявления, иначе она грозит покончить жизнь самоубийством. Взамен женщина пообещала вернуть присвоенные деньги, - рассказали в ДВД. Также выяснилось, что мошенница была ранее осуждена по статье "Мошенничество" и приговорена к определенному сроку. Однако, суд, приняв во внимание наличие у женщины четырех несовершеннолетних детей, дал отсрочку на исполнение приговора. - В настоящее время правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению местонахождения мошенницы и ее дальнейшему задержанию, - пояснили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что от рук мошенницы пострадали родители 7 выпускников одной из городских школ. Женщина собрала деньги и пообещала организовать выпускной вечер старшеклассникам. Но сама исчезла.