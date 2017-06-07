Об этом в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций рассказал руководитель управления земельных отношений Атырауской области Арман БАЖЕНОВ. - В частности в этом году в госфонд Казахстана возвращены земли военного полигона Тайсойган - это 624,6 тысяч га из 749,6 тысяч га, взятых в аренду Вооруженными силами РФ. Эти земли будут использоваться для сельского хозяйства, пастбищ и для фермерских хозяйств. Часть из них перспективна для нефтяных разработок. Все это должно внести вклад в экономическое развитие региона, - рассказал Арман БАЖЕНОВ.Кроме этого, возвращена территория 85-го испытательного полигона в селе Акжар Аксайского сельского округа в пригороде Атырау. Участок земли общей площадью почти 753 га не использовался и был взят в аренду Министерством обороны РФ.Фото из архива МГ