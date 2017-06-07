Кладбища в Уральске уже составляют площадь в 100 гектаров. Погост на Свистун горе давно превратился в мини-город. Кристина НОВОКШОНОВА приезжала на кладбище в Родительский день. Увидела кучи мусора. Но подумала, что их не успели убрать. Женщина очень удивилась, когда мусор остался на месте после наступления лета. - Меня возмутил этот бардак. За два месяца никто не убрал мусор. Хочется, чтобы об этой ситуации знали ответственные лица. Куда уходят огромные деньги, которые люди платят за захоронения? Кто контролирует расходы? Мы платили за участок 16,5 тысяч тенге, сейчас место стоит больше 20 тысяч. Приезжаешь на кладбище раз в год и видишь такую удручающую картину, - говорит Кристина НОВОКШОНОВА. Большие претензии у горожан вызывает месторасположение городского кладбища. И ситуация не меняется в течение длительного времени. - Отвратительные дороги. Если идет дождь, то на машине не проедешь. Пешком пройти можно только в резиновых сапогах, - отметила женщина. В городском отделе ЖКХ беспорядок объяснили просто - проводился конкурс на определение подрядной организации. Тендерные процедуры уже не впервые становятся причиной волокиты в решении городских проблем. - В настоящее время определен подрядчик по обслуживанию территории и уборке городского кладбища. Им стало ИП «Орал тау». Мы выдали предписание, чтобы мусор был убран, - заявил главный специалист отдела ЖКХ и жилищной инспекции г. Уральска Роман ЖУМИЕВ. Комумнальщики сообщают, что сейчас объявлен конкурс на проведение работ по благоустройству городского кладбища. Здесь планируют установить ограждение, сделать дороги и провести обваловку территории.