За последние 12 лет в Казахстане реализовано несколько жилищных программ. «Нурлы жер» - это своевременная программа государства, она направлена на восстановление ипотечного рынка кредитования и активизацию строительного сектора экономики. При получении ипотечного кредита в рамках «Нурлы жер» для заемщика значительно снижается финансовая нагрузка по ежемесячным выплатам. - По условиям программы субсидируется часть вознаграждения застройщику на этапе строительства жилых объектов, а также субсидируется ставка вознаграждения конечному покупателю жилья через ипотеку. В результате клиент погашает только 10% годовых из общей ставки вознаграждения, которая складывается из базовой ставки национального банка плюс 5%, - рассказала управляющая офисом розничного бизнеса АО «Банк Центр Кредит» Аида ИПАТОВА. Последние годы ипотека не особо пользовалась спросом, но после того, как программа «Нурлы жер» начала свое действие, все должно измениться, говорят представители ипотечных организаций. Получить жилье в рамках программы могут абсолютно все слои населения, и для этого даже необязательного иметь депозит. Достаточно иметь на руках 30% первоначального взноса от общей стоимости квартиры и все. - Во-первых, это будет очень хорошая помощь нашим застройщикам, во-вторых, это хорошо для людей, которые хотят получить свое жилье, там низкая процентная ставка, выгодные условия, я думаю, это всем будет выгодно, - говорит заместитель руководителя ГУ «Управление строительства по ЗКО» Алибек АНТАЗИЕВ. Застройщики утверждают, что программа «Нурлы жер» значительно помогает удешевить затраты на строительство домов, а людям проще будет приобрести жилье. - В этом году мы планируем хотя бы один дом начать строить по программе «Нурлы жер». Сейчас у нас есть несколько земельных участков, начинается проектирование домов, - сказал директор ТОО «СВ+» Сабит УТЕБАЛИЕВ. Эльмира УЛПАКОВА - пока единственная жительница Уральска, которая сегодня получила ключи от трехкомнатной квартиры. Женщина не скрывает чувства радости. - Очень долго я ждала этого дня. Хочу сказать всем большое спасибо, теперь у нас есть собственное жилье благодаря программе «Нурлы жер», - говорит жительница Уральска Эльмира УЛПАКОВА.