Иллюстративное фото с сайта misto.kh.ua Присвоением платежей за коммунальные услуги подсудимая занималась на протяжении двух лет - с 2014 по 2016 годы. Судом установлено, что кассир оприходовала в кассу «Жылыойсу» меньшую сумму, а разницу забирала себе. Таким образом, бухгалтер успела присвоить 6 450 000 тенге. В ходе судебного заседания подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном. Женщина попросила суд применить к ней щадящее наказание ввиду наличия четверых несовершеннолетних детей. Приговором суда экс бухгалтер "Жылыойсу" признана виновной по п.2 ч.4 ст.189 УК РК - "Хищение и растрата вверенного имущества". Подсудимой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. -На оснований пункта 2 статьи 4 Закона «Об амнистий в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан» от 13.12.2016 года, срок сокращен на 3 года, - сообщили в пресс-службе Жылыойского районного суда Атырауской области.