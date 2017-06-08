Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе городского акимата, празднование окончания школы пройдет 14 июня в 21.00 на площади Абая. На площади в этот день планируется провести парад выпускников, завершится вечер фейерверком. Между тем, отдел образования города Уральска ранее сообщал, что девушкам рекомендуется прийти на площадь в школьной форме, а не в вечерних платьях.