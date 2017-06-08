Фото Ерлана Алтыбаева Концерт прошел в областном драматическом театре им.Махамбета и был посвящен 40-летнему юбилею артистки на сцене. Послушать певицу пришел и аким области Нурлан НОГАЕВ, который поздравил звезду казахстанской эстрады со столь значимым событием и преподнес подарок - домбыру. - Мы все слушали по черно-белому телевизору знаменитый хит того времени "Алия", с тех пор у вас появилось очень много поклонников, хоть прошло уже много времени, вас любят до сих пор. Вы всегда отзывались о Курмангазы и Дине как о великих казахских музыкантах, разрешите от имени всех жителей Атырау подарить вам эту домбыру, - сказал Нурлан НОГАЕВ. Отметим, что концерт для зрителей был абсолютно бесплатным, любимые песни в исполнении Розы РЫМБАЕВОЙ жители и гости Атырау слушали протяжении 2 часов.