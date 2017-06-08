Иллюстративное фото из архива "МГ" Несчастный случай произошел 6 июня в 15.40 часов. Девочка вышла на прогулку с бабушкой и, заигравшись, убежала за гаражи, где находился злополучный люк, скрытый в траве. Ребенка кинулись искать сразу же, и заметив детскую обувь в канализационной яме, вызвали ЧСников. Они откачали воду из выгребной ямы. Но девочку спасти не удалось. - Судебная медицинская экспертиза показала, что ребенок умер от механической асфиксии вследствие утопления в воде, - пояснили в ДВД ЗКО. Материал зарегистрирован в ЕРДР, ведется расследование. Подобный несчастный случай для Аксая не первый. Несколько лет назад также в открытом канализационном люке по улице Советской, расположенном рядом с районным акиматом, погибла женщина.