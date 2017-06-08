По информации пресс-службы областного ДВД, сегодня в 9.30 на автодороге столкнулись две автомашины - "Тойота Ланд Крузер" и "Лада Гранта". - В результате ДТП погибли пять человек, находившиеся в "Ладе Гранта", - сообщили в пресс-службе. Другие подробности аварии выясняются.