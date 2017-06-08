Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель председателя городского общества ветеранов Ольга ИСАЕВА, в 2016 году Боровое посетили всего 2 участника ВОВ и 476 инвалидов области. - В этом году участники войны еще не ездили в санаторий, но 75 инвалидов уже там побывали. Участники войны и ветераны - уже пожилые люди и не могут без сопровождения ездить на дальние расстояния, однако льгота, то есть бесплатное посещение Борового и проезд не распространяется на сопровождающего, - отметила Ольга ИСАЕВА. Городское общество ветеранов уже направило письмо в управление координации занятости и социальных программ, чтобы дали разрешение ездить ветеранам в местный санаторий "Акжайык". - Место оздоровительного отдыха определяется путем госзаказа. Второй год подряд выигрывает тендер санаторий "Тауелсiздiк" в Щучинске. К сожалению, "Акжайык" по нескольким критериям не может участвовать в конкурсе, - пояснила руководитель отдела по работе с инвалидами и ветеранами областного управления координации занятости и социальныx программ Миргуль КУРМАНБАЕВА.