G8DXOm52GBA Такие учения проводятся ежегодно. По сценарию мужчина с поселка Новоказанка ехал в пассажирском автобусе. По пути следования водитель заметил, что мужчина стал себя плохо чувствовать. Приехав на автовокзал, водитель, не выпуская пассажиров, вызвал медработника автовокзала. Медработник предположил, что у мужчины подозрение на чуму. Сработала схема оповещения медорганизаций на случай возникновения особо опасной инфекции. Работники в противочумных костюмах немедленно приехали на указанное место и госпитализировали больного в инфекционное отделение для определения диагноза. Всех контактных пассажиров доставили в инфекционное отделение для прохождения обследования. А транспорт обработали специальными дезсредствами. Как рассказал руководитель департамента охраны общественного здоровья ЗКО Жайдар КУРМАНОВ, они проводят семинары с водителями транспорта о разных инфекционных заболеваниях. - На территория ЗКО имеются три природных очага. Ежегодно мы прививаем против чумы порядка 2800 человек, которые находятся в группе риска, - отметил Жайдар КУРМАНОВ.