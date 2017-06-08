Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 6 июня в 08.10 часов поступил звонок в дежурную часть, мужчина сообщил, что у него ночью угнали автомобиль марки "Ауди". - По горячим следам угонщик был задержан, им оказался 15-летний подросток, не так давно вернувшийся из спецшколы с особым режимом содержания, - пояснили в ДВД ЗКО. В настоящее время ведется расследование.