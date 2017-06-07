С таким заявлением выступил аким области Нурлан НОГАЕВ на очередной 21 сессии региональной Ассамблеи народа Казахстана. - Областной историко-краеведческий музей не выдерживает никакой критики. Под новый культурный объект необходимо отдать либо часть новой библиотеки им.Сланова, тем более, что большое здание позволяет это сделать, либо начать разработку проектно-сметной документации нового музея, - заявил Нурлан НОГАЕВ. Отметим, что Атырауский областной историко-краеведческий музей был создан в 1939 году на базе школьного музея по решению Верховного Совета Казахской ССР. Его официальное открытие состоялось 5 ноября 1940 года. Первоначально музей был открыт в здании старой церкви, построенной в предвоенные годы по ул. Айтеке би, 14. Первая экспозиция состояла из 200 экспонатов. Музей из хранилища древностей со временем превратился в культурный центр региона. 3 сентября 1999 г. музей получил новое отреставрированное здание по ул. Б.Момышулы. В открытии музея участвовал Президент Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Сейчас в музее хранится более 50 тысяч экспонатов. Экспозиция музея размещена в залах археологии, этнографии, истории края XII-ХХ веков, современной истории, истории культуры и литературы, «Загадка века», «Созвучие веков». Ежегодно фонды музея пополняются в среднем на 400 экспонатов.