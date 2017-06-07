Сегодня, 7 июня, МПС ЗКО организовали рейд совместно со СМИ. При остановке сотрудниками полиции автомашин марки «Фольксваген Шаран» чаще всего все пассажирские места были заняты. Можно предположить, что, скорее всего, это такси. Но когда полицейские задавали вопросы водителю и пассажирам, такси ли это, и сколько они заплатили, все дружно отвечали, что они родственники, тем самым прикрывая водителей от ответственности. По словам начальника МПС ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА, применить какие-то определенные меры в таких случаям они не могут. - Во-первых, мы имеем право останавливать автотранспорт только при нарушении правил ПДД с помощью патрулирования. Во-вторых, когда мы пытаемся бороться с таксистами, нам необходимы показания свидетелей, то есть пассажиров, а почти все наше население прикрывают таксистов, как будто их везут совершенно бесплатно, - отметил Манарбек ГАБДУЛЛИН. С начало этого года было зафиксировано более 300 административных нарушений, связанных с перевозками пассажиров без соответствующих документов. За прошлый год было зафиксировано более одной тысячи административных нарушений. - Чаще всего это нарушения водителей при перевозке пассажиров, превышение режима скоростного движения, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил маневрирования, разговор по сотовому телефону, курение при управлении транспортного средства, перевозка пассажиров сверх количества, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. Начальник МПС ЗКО рассказал, что для осуществления законной деятельности по перевозке пассажиров должны быть необходимые документы. - Тут обязателен совместный договор с организаторами перевозок, свидетельство индивидуального предпринимателя с указанием деятельности такси, и конечно, прохождение полугодового технического осмотра, путевой лист, проверка медработников перед рейсом и после рейса, водительское удостоверение соответствующей категории, - пояснил Манарбек ГАБДУЛЛИН.