Однако, по утверждениям специалистов, статистика идет на спад, и в этом году случаев заражения ВИЧ на 11 меньше. Ни одного случая не было зарегистрировано в Казталовском, Бокейординскои и Сырымском районах. Несмотря на все достижения медицины, ВИЧ и СПИД продолжают держать в страхе всех людей, как когда-то чума и проказа. - Когда выявляется ВИЧ, люди зачастую не верят в свой статус. Я считаю, это скептическое отношение Молодые люди приходят к нам, мы спрашиваем: "Вы когда нибудь слышали про ВИЧ?". Они отвечают: "Да, слышали". На вопрос, почему они себя не берегут, молодые люди отвечают, что думали, что это далеко и их не коснется. Но нужно знать, что это всегда рядом с нами, - говорит и.о. директора областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Алмагуль МАНТАКОВА. Согласно статистике, из 31 случая заражения ВИЧ 16 зарегистрировано в Уральске, в Зеленовском районе - 7, в Чингирлауском - 5, в Акжайыкском, Таскалинском и Теректинском районах - по одному случаю. Большинство заболевших – мужчины, 81% заражения занимает половой путь, 19% - инъекционный. За 11 месяцев текущего года не было выявлено случаев заражения ВИЧ среди подростков и беременных, что не может не радовать. Как правило, это заболевание выявляется случайно, когда человек приходит на прием к врачу или ложится на обследование. - Эта болезнь неизлечимая, это нужно понять. Но жить с ней можно, и достаточно долго, и детей здоровых можно рожать. На нашей практике, за все время более 80 женщин ВИЧ-инфицированных, которые беременели, рожали детей, и в двух трех случаях дети только были инфицированы. Остальные дети при определенном наблюдении и лечении снимались с учета, потому что были здоровы, - продолжает и.о. директора областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Алмагуль МАНТАКОВА. На сегодняшний день в областном наркологическом центре работает кабинет, в котором абсолютно все могут пройти обследование анонимно и бесплатно. В случае положительных результатов все лечение также будет оказываться бесплатно. Врачи настоятельно рекомендуют подойти со всей серьезностью к этому неизлечимому заболеванию.