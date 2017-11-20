19 ноября во всем мире отмечается День памяти жертв ДТП. Атырауские полицейские не остались в стороне от этой даты и почтили память пострадавших в авариях и еще раз напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах. Накануне 30 сотрудников ДПС сдали 12 литров крови для пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Отметим, что за 10 месяцев текущего года на атырауских дорогах произошло 223 ДТП, в которых погибли 42 человека, пострадали 263. По сравнению с прошлым годом колличество ДТП снизилось на 16,2%, погибших в результате аварий - на 23,6% и пострадавших - на 23%.