Годовалую Рамину МУХАМЕДЬЯРОВУ обследовали врачи в Москве и Барселоне, однако диагнозы их не утешительны, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказала волонтер Оксана, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА со своей мамой прилетели из Испании и теперь ожидают результатов ЭГ и видеоконференции с невропатологом и эпилептологом клиники "Тэкнон" города Барселона. - Рамина уже прошла полное обследование в Барселоне, там врачи сообщили, что здоровая часть мозга составляет 10%. После чего было назначено 9-недельное паллиативное лечение на дому. По рекомендациям зарубежных врачей, ей необходимо уменьшить прием обезболивающих препаратов, по максимуму снизить дозировку тяжелых лекарств, после чего вести наблюдение во время сна и  бодрствования. Если будут ухудшения, то вернуться к прежнему приему лекарств. Никаких операций и хирургических вмешательств не требуется. Прогнозы неутешительные, но есть подтверждения, что девочка все видит и слышит. Возможна реабилитация, - пояснила Оксана. По словам Оксаны, помимо обследования в Барселоне, Рамина побывала у лучших невропатологов и эпилептологов Москвы. - Московские врачи сказали, что, возможно, при правильном подборе медикаментозного лечения, при уменьшении спастики есть шанс заняться реабилитацией и привести к тому, что девочка сможет самостоятельно сидеть и кушать, - отметила Оскана. - Однако мама Рамины собирает документы по установлению инвалидности ее дочери. Напомним, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА перенесла инсульт весной этого года. Родители девочки планировали увезти свою дочь для реабилитации в Германию. 6 сентября руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ сообщил, что девочка самолетом санавиации отправится в Астану для дальнейшей реабилитации. История затронула сердца не только уральцев, но и жителей всей Республики. Так, на концерте посвященном Дню города, певец Сон Паскаль посвятил песню 9-месячной Рамине. Кроме того, там стояли несколько человек, которые собирали деньги на лечение девочки за границей. 8 сентября на санавиации Рамина, была доставлена в  Астану в национальный центр материнства и детства. Там же за 6 дней ей провели обследование и отправили домой. После чего девочку было решено везти в Германию на лечение. Однако было принято решение - ее везти на обследование в Испанию.