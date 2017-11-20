В Казахстане провели исследование открытости местных бюджетов областях, Астане и Алматы. Выяснилось, что бюджеты больше закрыты, чем открыты. Индекс прозрачности бюджета в Актюбинской области составил 35 баллов из 100, в ЗКО - 34 балла. К такому выводу пришли эксперты ОФ «Центр бюджетного анализа и экономического мониторинга». Исследование проводилось при поддержке Фонда «Сорос-Казахстан». Самый высокий индекс прозрачности казался в ВКО – 73,23 балла, самый низкий в Астане – 13,86 балла. Как отметили эксперты, маслихаты, областные управления не привлекают население для определения бюджетных приоритетов. Это касается ремонта и строительства дорог, школ, больниц, проведения газа и воды в населенные пункты. Население не знает, за что голосуют депутаты, какие предложения по бюджету вносят, на что выделяют деньги. В ВКО, где из года в год индекс открытости бюджетного процесса остается наиболее высоким, бюджет обсуждают на общественных слушаниях, в Интернете ведут прямую трансляцию с сессий маслихата, на сайте облмаслихата депутаты публикуют отчеты о встрече с населением. Там указано, когда и кто, с какими вопросами обращался, как их решили, какие средства на это выделили или планируют. В маслихате Актюбинской области сообщили, что стараются быть открыми. - Мы закупили оборудование, и недавно впервые провели прямую трансляцию с сессии, - сообщила секретарь Актюбинского облмаслихата Сания Калдыгулова. – Общественные слушания по бюджету проводит общественный совет. Сейчас администраторы программ отстаивают свой бюджет на следующий год на заседаниях рабочих комиссий, перед депутатами. График есть на сайте маслихата, любой желающий поучаствовать в этом процессе может прийти, заседания открытые. Эксперты отметили, что в Актюбинской области жители вносят свои предложения по расходам из бюджета для решения социальных проблем во время визитов главы региона Бердыбека Сапарбаева в районы. Такие объезды он совершает часто, и, как правило, встречается с населением. Во время таких встреч жители Бескопы в Алгинском районе, Акжара в Хромтауском районе, Белкопы, Талдысая, Жамбыла, Жабасака в Айтекебийском районе поднимали проблему газификации, водоснабжения, строительства и ремонта дорог. В Шалкарском районе – очистки озера Шалкар, в Алтынды Мугалжарского района, где добывают золотую руду, людей беспокоило отсутствие газа и водопровода.