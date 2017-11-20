Как рассказал директор филиала ЗКО НК «КазАвтоЖол» Марат КУАНШАЛИЕВ, в рамках программы «Нурлы жол» проводится ремонт автодороги Уральск-Таскала. - Первый участок протяженностью 27 километров уже сдан в эксплуатацию. После завершения проекта в 2018 году будет обеспечено качественное сообщение приграничных областей Казахстана и России. Также этот проект будет способствовать развитию районов в целом и стимулировать импорт и экспорт товаров на рынке двух стран, - отметил Марат КУАНШАЛИЕВ. Директор филиала пояснил, что реконструкция автодороги Уральск-Таскала идет с небольшим отставанием от установленного графика. - Отставание по графику составляет примерно 20 дней. Дело в том, что на объект были осуществлены несвоевременные поставки строительных материалов. Но 68 километров дороги будет сдано в эксплуатацию уже в этом году. Пока погода позволяет, мы укладываем нижние слои, а окончательные работы будут завершены в следующем году, - рассказал Марат КУАНШАЛИЕВ. Между тем, на данный проект было выделено 6,2 миллиарда тенге, уже освоено 5,5 миллиарда тенге. Как сообщил руководитель проекта ТОО "Юнисерв" Николай КОНДОПУЛО, ширина земляного полотна автодороги Уральск-Таскала составляет 12 метров. - На всех расширениях, примыканиях и площадках отдыха ширина дороги достигает 24 метра. Проектом предусмотрена нагрузка на ось 13 тонн. Скорость движения по участку - до 110 километров в час. В течение 5 лет мы будем вести гарантийное обслуживание этой дороги, - отметил Николай КОНДОПУЛО. Кроме того, по словам Марата КУАНШАЛИЕВА, в области реализуются проекты капитального ремонта автодорог Казталовка - Жанибек протяженностью 20 километров, Чапаев-Жалпактал-Казталовка протяженностью 60 километров. - По этим проектам работы завершатся в этом году, - пояснил Марат КУАНШАЛИЕВ. Общая сеть автодорог республиканского значения составляет 1393 километра, из них с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием 1064 километра и 329 километров с щебеночным покрытием.