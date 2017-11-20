Айгуль ОРЫНБЕКОВА заявила ходатайство о том, чтобы судебное разбирательство начали с предварительного слушания из-за изменения прокурором обвинительного акта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 20 ноября, прошло очередное судебное заседание по делу Нурболата УРНАЛИЕВА, которого обвиняют в получении взятки от предпринимателя в размере 101 млн тенге. По словам адвоката подсудимого Айгуль ОРЫНБЕКОВОЙ, они выдвигают ходатайство о том, чтобы начать судебный процесс заново из-за нового обвинительного акта, откуда был убран следователь ДГД Курманов, который передал Урналиеву изъятые документы у ТОО "Карачаганак Агро Строй". - Я прошу прервать судебное разбирательство и начать с предварительного слушания из-за изменения обвинительного акта, - заявила Орынбекова. Однако ни сторона обвинения, ни суд не поддержали ходатайство Орынбековой, объяснив это тем, что оно является необоснованным. - В отношении следователя Курманова сейчас ведется следствие, и пока не будет вынесен приговор, его анкетные данные не могут фигурировать в других делах, согласно УПК, - пояснила прокурор ГАЗИЗОВА. Стоит отметить, что в новом обвинительном акте Урналиев якобы получает изъятые документы от неустановленного лица, хотя показания Курманова из уголовного дела не были убраны. В частности, те, где он говорит, что на него оказывалось давление со стороны сотрудников антикоррупционной службы. Однако сотрудников антикоррупционной службы так и не допросили в суде по данному факту. Напомним, 13 июля на трассе Уральск-Аксай был задержан сотрудник ДГД ЗКО за получение взятки в 101 млн тенге. 7 ноября в суде был допрошен предприниматель, который дал взятку. Он рассказал, когда и за что отдавал крупные суммы денег Нурболату УРНАЛИЕВУ.  