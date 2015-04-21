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С пенсионных счетов казахстанцев ушли 90 млрд тенге

Мажилисмен Мухтар Тиникеев возмущен тем, что после объединения всех пенсионных фондов в ЕНПФ было списано 90 миллиардов тенге пенсионных накоплений казахстанцев, сообщает "Радиоточка". Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz - Куда делись эти деньги? У каждого банка были свои страховые компании, вот эти деньги, они просто использовали в этих страховых делах. Выплачивали кредиты, брали с этих денег шапки и сейчас мы говорим: "Не знаем". Сажайте этих банкиров тогда. Вот многим из нас пришли уведомления и там в минусе по 90-70 тысяч тенге. Я уже не беру тех людей, для которых это вообще сумас
Marat
С пенсионных счетов казахстанцев ушли 90 млрд тенге
Мажилисмен Мухтар Тиникеев возмущен тем, что после объединения всех пенсионных фондов в ЕНПФ было списано 90 миллиардов тенге пенсионных накоплений казахстанцев, сообщает "Радиоточка".
Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz
Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz
 Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz - Куда делись эти деньги? У каждого банка были свои страховые компании, вот эти деньги, они просто использовали в этих страховых делах. Выплачивали кредиты, брали с этих денег шапки и сейчас мы говорим: "Не знаем". Сажайте этих банкиров тогда. Вот многим из нас пришли уведомления и там в минусе по 90-70 тысяч тенге. Я уже не беру тех людей, для которых это вообще сумасшедшие деньги, - заявил Мухтар Тиникеев на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам пенсионного обеспечения». Отвечая на вопросы депутатов, заместитель председателя Национального банка Дина Галиева подчеркнула, что это "всего лишь 2% от всех сумм накоплений". - Если у кого- то 10 тысяч, у кого-то и 70 тысяч Это зависит от суммы накоплений. В общем, по Казахстану 4,5 триллиона тенге всех накоплений, 90 миллиардов мы списали - это всего лишь 2% от всех сумм накоплений. Но, начиная с момента объединения пенсионных накоплений (в ЕНПФ- прим. Радиоточка), с 26-го марта 2014 года с тех пор как Национальный банк управляет активами он уже заработал где-то 8,5 % доходности", - отметила представитель Нацбанка. Кроме того, Мухтар Тиникеев сомневается в своевременности принятия изменений в пенсионное законодательство. - У меня следующие вопросы. Не торопимся мы с этим законом? Мы не решили вопрос по советским пенсионерам. В свое время нам сказали, что работают три правительственные комиссии, которые занимаются перерасчетам этих пенсий. Очень много советских пенсионеров, которые получали заработную плату, как вы сказали, в конвертах, кто-то получал по бартеру курицами, валенками, сапогами. И в итоге получилось так, что при стаже 40 лет они сейчас получают минимальную пенсию. Где ваши обещания, это, во-первых, выполненные по советским пенсионерам? - задал он вопрос вице-министру здравоохранения и социального развития РК Светлане Жакуповой. Еще один вопрос, волнующий Тиникеева, - расчет трудового стажа с 1 января 1998 года. - Следующее, наш самый доступный министр в «кавычках» после заседания (пленарного,- прим. Радиоточка) я дозвониться ей до сих пор не могу, доступному министру. Так я ответы и не получил, почему именно трудовой стаж высчитывается с 1 января 1998 года? Я вам привел пример по шахтерам 1967 года рождения, имеет стаж 10 лет. Если у него есть специальный стаж, подземный 10 лет, а общего не хватает, 2 месяца, мне, допустим, не хватает, 2 года, хотя подземного у меня 12. И таких людей очень много. Откуда взялась эта цифра?, - настоятельно требовал мажилисмен. Отвечая на вопросы депутата Светлана Жакупова пояснила, что солидарная пенсионная система "сворачивается". - В 2043 году солидарная пенсия у нас вообще не будет назначаться никому. И останется у нас уровень базовой выплаты, которая будет гарантироваться, если человек не будет даже иметь трудового стажа, ему будут назначаться 50% от прожиточного минимума. И выплаты за счет обязательных пенсионных взносов в размере 10%, за счет своих отчислений. И 5% от работодателя, - сказала она. Вместе с тем она прокомментировала вопрос по советским пенсионерам, как будет решаться их вопрос по адекватности пенсионных выплат. - Значит, базовая пенсионная выплата - будет изменен ее критерий назначения и будет исчисляться трудовой стаж как до 1 января 1998 года, так и после января 1998 года при условии участия накопительной пенсионной системы. Советские пенсионеры, которые имеют 40-летний стаж, они будут получать у нас 100% прожиточного минимума. Если сегодня они получают 50% - это 11 182 тенге, то в ценах 2015 года - это 21 364 тенге, с 1 июля 2017 года, - резюмировала вице-министр здравоохранения и социального развития.
ЕНПФ

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