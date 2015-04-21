С пенсионных счетов казахстанцев ушли 90 млрд тенге

Мажилисмен Мухтар Тиникеев возмущен тем, что после объединения всех пенсионных фондов в ЕНПФ было списано 90 миллиардов тенге пенсионных накоплений казахстанцев, сообщает "Радиоточка". Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz - Куда делись эти деньги? У каждого банка были свои страховые компании, вот эти деньги, они просто использовали в этих страховых делах. Выплачивали кредиты, брали с этих денег шапки и сейчас мы говорим: "Не знаем". Сажайте этих банкиров тогда. Вот многим из нас пришли уведомления и там в минусе по 90-70 тысяч тенге. Я уже не беру тех людей, для которых это вообще сумас