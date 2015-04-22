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В ночь на 23 апреля казахстанцы смогут наблюдать за метеорным дождем

Об этом сообщает планетарий Москвы. Максимум ярких падающих звезд ожидается в ночь с 22 на 23 апреля, когда недалеко от Млечного Пути, между созвездиями Лиры и Геркулеса можно увидеть около 20 метеоров в час! Не исключены также внезапные вспышки-ливни, когда количество метеоров может достичь 100 штук в час, как это уже не раз бывало в предыдущие годы. Последний подобный всплеск активности случился в 1982 году, когда в относительно небольшой временной промежуток было зафиксировано 90 метеоров! Скорость метеоров составляет 48 км/с. Они производят яркие световые полосы, которые можно наблюдать в
Marat
В ночь на 23 апреля казахстанцы смогут наблюдать за метеорным дождем
Об этом сообщает планетарий Москвы.
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zvezdopad2
 Максимум ярких падающих звезд ожидается в ночь с 22 на 23 апреля, когда недалеко от Млечного Пути, между созвездиями Лиры и Геркулеса можно увидеть около 20 метеоров в час! Не исключены также внезапные вспышки-ливни, когда количество метеоров может достичь 100 штук в час, как это уже не раз бывало в предыдущие годы. Последний подобный всплеск активности случился в 1982 году, когда в относительно небольшой временной промежуток было зафиксировано 90 метеоров! Скорость метеоров составляет 48 км/с. Они производят яркие световые полосы, которые можно наблюдать в течение нескольких секунд. При наблюдении метеорного дождя или метеорного потока создается впечатление, что метеоры – вспышки-искорки вылетают из одной точки неба. Лириды - это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующий метеорный поток. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды, уже более 2500 лет. Самое старое упоминание родом из Китая. В нем написано, что «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта, 687 г. до нашей эры. По-видимому, поток был более активным в прошлом. Но, например, 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронёсся метеорный шторм! Число падающих звёзд доходило до 700 в час! С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним. Для наблюдений метеорного дождя Лириды не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры наблюдаются невооруженным взглядом. Нужно смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки. Лучшее время наблюдения – после полуночи и до восхода.
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   Фото с сайта планетария Москвы

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