В ночь на 23 апреля казахстанцы смогут наблюдать за метеорным дождем

Об этом сообщает планетарий Москвы. Максимум ярких падающих звезд ожидается в ночь с 22 на 23 апреля, когда недалеко от Млечного Пути, между созвездиями Лиры и Геркулеса можно увидеть около 20 метеоров в час! Не исключены также внезапные вспышки-ливни, когда количество метеоров может достичь 100 штук в час, как это уже не раз бывало в предыдущие годы. Последний подобный всплеск активности случился в 1982 году, когда в относительно небольшой временной промежуток было зафиксировано 90 метеоров! Скорость метеоров составляет 48 км/с. Они производят яркие световые полосы, которые можно наблюдать в