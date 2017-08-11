По словам медработников учреждения, они обращались во все инстанции, однако результата это не дало и они решили написать письмо президенту. - Мы работаем по 12 часов в сутки посменно, однако оплачивается нам всего 10 часов, - рассказала медсестра Круглоозерновского центра оказания социально-специальных услуг Наталья ПАНОВА. - Якобы два часа нам выделяется на обед. О том, что эти два часа нам должны, по идее, оплачивать, мы узнали несколько лет назад. Но директор заявил, что это время выделяется нам на обед, поэтому и не оплачивается. Медсестры и санитарки крайне возмущены таким ответом, потому что, по их словам, работая с таким контингентом, они даже на 10 минут присесть спокойно не могут. - Вы представляете, это я, по идее, могу сесть и час обедать и к больным не подходить что бы ни случилось, - возмущенно говорит Наталья ПАНОВА. - Я не могу бросить больных на такое время, а если у кого-то давление или инсульт? Или, к примеру, родственники из поселка приехали навестить больного, а я, что скажу, идите и ждите? Мы обедаем на ходу, чай пьем за 2 минуты пока ничего не случилось. Не нужен нам обед на 2 часа, мы хотим, чтобы это время нам оплачивалось. Однако по словам обратившихся работников, руководство ссылается на принятый ранее коллективный договор, где и было принято решение о 2-часовом перерыве для медсестер и санитарок. Но сами рабочие утверждают, что этот договор не видели и на собрании, где его принимали, не присутствовали. - Потом нас директор к себе вызвал и велел каждой написать заявление о том, что мы согласны на этот перерыв. Он давил на нас, не выпускал из кабинета, - сообщила медсестра Светлана БАКАЛКИНА. Медперсонал обращался и в суд, и в прокуратуру с заявлением, однако везде получили отказ, потому что существует так называемый коллективный договор, которого, по их словам, никто никогда не видел. По словам расстроенных женщин, уже несколько лет они пытаются добиться справедливости, но все тщентно. К тому же, по их словам, директор их запугивает, что поставит в смену по одной. - Такой случай у нас был в 2015 году, тогда он поставил 1 медсестру в смену и она, бегая между больными, упала на лестнице и больше не смогла работать. А сейчас директор ЖАКСЫГУЛОВ вышел на пенсию, он теперь занимает должность замдиректора по социальной работе, хотя он не имеет ни педагогического, ни медицинского образования, - рассказала Наталья ПАНОВА. Отчаявшись искать справедливость, работники решили привлечь общественность к своей проблеме. Они намерены обратиться с письмом к президенту и в самое ближайшее время собрать пресс-конференцию.