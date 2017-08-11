По словам очевидцев, фура ехала в сторону города, рядом с ней в том же направлении ехал трактор, груженный 5 тоннами ячменя. Как вдруг трактор резко повернул налево и произошло столкновение. - У трактора "закусило" тормоза, поэтому произошло столкновение, - рассказал расстроенный водитель. - я ехал на базу. К счастью, водители не пострадали. На месте работают дознаватели.