10 августа у детей неожиданно поднялась температура и началась рвота, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 8 августа 96 школьников из Теректинского района ЗКО поехали в Астану на международную выставку ЭКСПО. По словам руководителя отдела образования Теректинского района ЗКО Дайыра САПАРОВА, 10 августа дети прибыли на поезде в Астану. - Всего мы отправили 96 учеников на выставку. Предварительно мы на портале госзакупок заключили договор с ТОО "Авиатур", которые предоставили билеты на поезд и организовали всю поездку. Когда дети приехали в Астану, то после размещения отправились обедать. Место, где обедали школьники определяется организатором поездки, то есть туроператором. Вечером у группы должна была состояться экскурсия по ночной Астане. Однако после обеда семерым детям неожиданно стало плохо. Руководители группы вызвали скорую и детей госпитализировали в инфекционную больницу столицы, - пояснил руководитель райОО, отметив. что пока неизвестно от чего появилось недомогание у детей. Не исключается возможность отравления домашней пищей, которые дети употребляли в дороге. Также Дайыр САПАРОВ рассказал, что сегодня, 11 августа, всех госпитализированных выписали из больницы и они продолжают свою экскурсию по Астане. Напомним, совсем недавно, школьница из Бурлинского района, поехавшая на ЭКПО, попала под колеса автомобиля. Неделю назад редакция МГ направила официальный запрос в управление образования ЗКО, на который в ведомстве до сих пор не могут ответить.