В Актобе прибыла делегация госпиталя Сеульского Национального Университета. Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поблагодарил гостей за приезд. – Функционирование кластера позволит нам не только увеличить уровень продолжительности жизни населения, снизить показатели смертности, но и повысить качество жизни населения всего Западного региона. В этом плане нам полезен ваш опыт по диагностированию тяжелых заболеваний на ранней стадии, от которого зависит лечение злокачественных новообразований. Два месяца назад мы договорились открыть Центр современной диагностики и учебную лабораторию исследования и операций на животных. В Актобе для этого имеется современное оборудование, квалификация наших врачей соответствует необходимым требованиям, – сообщил Бердыбек Сапарбаев. Профессор хирургии Сеульского Национального университета Кванг-Вунг Ли подчеркнул, что они готовы приступить к работе по открытию центров, заявив, что в Актюбинском медицинском центре имеются все условия для этого. Отметим, что основной целью создания современного диагностического центра Check-up является ранняя и своевременная диагностика различных заболеваний, повышение уровня квалификации специалистов региона, внедрение современных методов диагностики и лечения. Ожидается, что всего за 3-4 часа будет проводиться полная, комплексная диагностика состояния здоровья человека, включая лабораторную и аппаратную диагностику. Учебная лаборатория исследований и операций на животных необходима для пошагового развития профессиональных навыков у врачей хирургического профиля, что соответствует современным стандартам обучения во всем мире, проведения различных научных исследований на животных. В завершение встречи между акиматом Актюбинской области и Госпиталем Сеульского Национального Университета были подписаны меморандумы о сотрудничестве в реализации важнейших проектов.