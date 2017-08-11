Сварщики жалуются на то, что материалы покрыты коррозией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" 10 августа несколько рабочих, задействованных в строительстве деповского моста в Уральске, собрались на объекте, чтобы высказать свое недовольство. По их словам, они выполняли сварочные работы на объекте, объем выполнен - однако теперь им отказываются платить. - Здесь собрались те, кто работал, но сейчас уходят, потому что нам не платят. Вначале нам показали объем работы, сказали, что будет аванс и будут все оплачивать вовремя. Когда закончим, будь то через 10 дней или позже, нам пообещали выдать аванс. Свой объем работы мы завершили ровно через 10 дней. Когда пришли просить аванс, нам просто отказали. В итоге когда собрались уходить с этой работы и попросили рассчет, с нас удержали деньги за корочки, которые нам выдала компания, за спецодежду, и мы даже должны остались. Получается, что мы работали бесплатно, - возмущается Жарас ЖУМАГАЛИЕВ. Стоит отметить, что рабочие работали без заключения трудового договора из-за того, что у многих кредиты, и деньги удерживают банки. Пожаловались рабочие и на то, что при строительстве используются старые стройматериалы - Внутри колоны арматура, и мы говорили им, что сварка не держится на коррозии. А нам говорят, что это мы не можем нормально сварку сделать, - говорят они. Между тем, в ЖКХ г.Уральск сообщили, что проблем со строительством моста нет. - На сегодняшний день компания выполняет работы с опережением графика на 25% от общего объема работ. Сейчас идет монтаж стальной несъемной опалубки. 40 колонн уже выполнены. Качество соответствует, технадзор при работах присутствует. Никаких нареканий нет. Все материалы, используемые при строительстве - новые, имеются паспорта качества. Что касается рабочих, то вчера все вопросы были решены. 19 человек проработали не полный месяц. В настоящее время они полностью расчет получили, расписки имеются, - сообщил руководитель ЖКХ г.Уральск Кайрат Мухамбеткалиев. Напомним, деповской путепровод был закрыт на реконструкцию 1 марта, срок сдачи его намечен на 2019 год. Всего на реконструкцию моста было выделено 2,3 млрд тенге.  