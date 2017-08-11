Иллюстративное фото с сайта 10kanal.ru Напомним, в конце апреля в одном из частных жилых массивов произошло дерзкое вооруженное ограбление частного дома, двое грабителей, скрыв лица и проникнув в дом, связали хозяйку и угрозами заставили отдать им деньги и драгоценности. Сумма похищенного перевалила за 20 миллионов тенге. И все бы прошло без шума, если бы сосед по участку не замети уходящих преступников. Он и сыграл решающую роль в задержании, бросившись за ними в погоню и оповестив полицейских. Суд признал подсудимых виновными по п.2 ч.4 ст.192 УК РК - "Разбой с применением оружия" и приговорил грабителей к 10 и 10,5 годам лишения свободы соответственно, с конфискацией имущества.